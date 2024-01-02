Результати відбиття повітряної атаки будуть опубліковані найближчим часом.

Росія сьогодні вранці фактично повторила ракетну атаку 29 грудня як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу.

Про це написав командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram. "Сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу. Результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполегливій праці тисяч захисників неба усіх Сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну!", - зазначив він.

Олещук додав, що результати відбиття повітряної атаки будуть опубліковані найближчим часом.

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Російські ракетні атаки по Україні

Вночі 29 грудня Росія здійснила масований обстріл України, внаслідок чого були руйнування, загиблі та постраждалі у низці міст, в тому числі в Києві. Окупанти застосували 158 ракет і дронів. Зокрема, в столиці рятувальники кілька днів розбирали завали, станом на вечір 1 січня було виявлено 29 загиблих.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що актуальні запаси ракет і дронів, а також темпи виробництва, не дозволяють Росії завдавати по Україні регулярних широкомасштабних ударів, таких як 29 грудня.

Проте в ніч на 2 січня росіяни атакували Україну спочатку дронами-камікадзе, а пізніше – крилатими ракетами та аеробалістичними ракетами "Кинджал". Наразі відомо про кількох загиблих і десятки постраждалих у Києві, Київській області та Харкові.

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