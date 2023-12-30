У цей день загарбники випустили по Україні 110 ракет і десятки безпілотників.

Актуальні запаси ракет і дронів, а також темпи виробництва, не дозволяють Росії завдавати по Україні регулярних широкомасштабних ударів, таких як 29 грудня.

Водночас, як зазначають аналітики ISW, ворог може більш послідовно атакувати країну ударними БПЛА типу "Шахед". Експерти також навели статистику виготовлення РФ нових ракет, яку 6 листопада озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Зокрема, у жовтні росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності:

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30 крилатих ракет "Іскандер-М";

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

20 крилатих ракет "Калібр";

40 крилатих ракет Х-101;

9 крилатих ракет Х-32;

4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Станом на листопад загарбники мали в резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет, з яких 285 одиниць виготовили за серпень-листопад.

"Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські Збройні сили частково поновили власні запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького щодо останніх загальних російських ракетних резервів і місячних темпів виробництва свідчать про те, що російська армія не в змозі витримати повторні великомасштабні ракетні удари, на кшталт атаки 29 грудня. Зокрема, під час масштабного удару, агресор випустив по Україні п’ять ракет "Кинджал" - саме стільки систем цього типу РФ виготовляє щомісячно", - пояснюють аналітики.

При цьому, за оцінкою ISW, Росія здатна виробляти значно вищими темпами власні безпілотники "Shahed-136/131". Однак це можливо лише у разі створення та розширення виробництва цих апаратів в Алабузькій особливій економічній зоні у Республіці Татарстан.

Інститут науки та міжнародної безпеки 13 листопада повідомив, що навіть після одномісячної затримки у виробництві, в період з лютого по жовтень 2023 року, підприємство в Алабузі планує виготовити 1400 безпілотників "Shahed-136". А до вересня 2025 року - 6000 дронів цього типу.

"Таким чином, російські війська, ймовірно, зможуть наносити більш послідовні удари "Шахедами", ніж ракетами, про що раніше зазначали українські офіційні особи", - зазначає ISW.

Ракетна атака РФ 29 грудня

Як повідомляв УНІАН, вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила масовану атаку по території України. Ворог застосував 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу.

Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших містах.

За даними МВС, внаслідок атаки загинули щонайменше 30 людей та понад 160 - були поранені.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про сьогоднішню атаку російських окупантів по Україні, наголошує, що ми обов’язково відповімо їм на кожен удар.

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