Рятувальники знайшли тіла ще восьми людей.

Протягом доби у Шевченківському районі Києва з-під завалів деблоковано тіла 8 загиблих осіб.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. "Всього загинуло 27 осіб", - зазначили там.

За інформацією Нацполіції постраждало 35 осіб. Переміщено та вивезено зруйнованих будівельних конструкцій 1 тис. м куб. (з початку робіт 2 тис. 675 м куб.).

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"Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі", - повідомили в ДСНС й додали, що до них залучено 47 осіб та 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, сьогодні у столиці день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 29 грудня.

Масштабний удар по Україні 29 грудня

Вночі та вранці 29 грудня РФ здійснила масовану атаку по території України. Ворог застосував 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших містах.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар російських окупантів по українській території, заявив, що ми обов’язково відповімо на кожен удар.

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