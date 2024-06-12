Серед запущених ракет є "Іскандер" та "Кинджал".

У ніч на 12 червня окупаційні війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також дрони.

Як повідомляє командувач Повітряних Сил Микола Олещук у Telegram, всього було 30 засобів повітряного нападу, зокрема:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ);

1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території окупованого Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ);

24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).

Захисники українського неба залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. В результаті потужної роботи вдалось збити 29 цілей: 1 "Кинджал", 4 Х-101/Х-555 та 24 дрони.

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"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях", - додав Олещук.

Ракетна атака на Україні 12 червня

Як повідомляв УНІАН, однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику

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