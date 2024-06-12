Повітряна тривога тривала майже дві години.

У ніч на12 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. Ворог застосовував озброєння різного типу.

"Противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", - повідомляє КМВА.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Українські захисники збили всі повітряні цілі. Точну кількість та тип ракет поки не називають. Попередньо, внаслідок атаки в столиці без постраждалих та руйнувань.

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"Ця атака вкотре продемонструвала, що агресор не відмовиться від ракетного терору Києва. І для ефективності своїх ударів рашисти будуть шукати нові і нові комбінації аби пробити нашу протиповітряну оборону. Тож ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Завжди перебувайте в укриттях під час небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких. І вірте в нашу Перемогу", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Війна в Україні - ракетні атаки

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував результати перехоплення ракет. Під час однієї з атак витрачання засобів перехоплення було у співвідношенні 1 до 1. Іншими словами, на 1 випущену зенітно-керовану ракету ЗРК припадала 1 знищена ціль

Це, за словами аналітика, свідчить про досить високе відпрацювання алгоритмів протидії не тільки на високотехнологічних засобах ППО, а й на морально застарілому радянському обладнанні, Однак, як підкреслює Коваленко, проблемою залишається те, що для максимального "закриття" повітряного простору засобів перехоплення недостатньо.

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