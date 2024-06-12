Водночас триває атака БПЛА.

Цієї ночі Росія випустила по Україні ракети, людей попереджають про повітряну небезпеку.

У офіційному Telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку для східних, північних та південних областей. "Імовірні пуски крилатих ракет з літаків ТУ-95мс", - йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Оновлено о 04:11: Група ракет на півдні Житомирщини, рухається у напрямку Києва. Також до столиці зі сходу наближаються дрони. Тим часом "шахеди" фіксують і на Полтавщині, вони тримають курс на північний схід.

Оновлено о 04:09: У Києві працює протиповітряна оборона, повідомляється у Telegram-каналі міської військової адміністрації.

Оновлено о 04:05: Ракети зі сходу на Київ. Повідомляється про вибухи у столиці.

Оновлено о 03:59: Група ракет на заході Черкащини, курсом на Вінниччину.

Оновлено о 03:58: Ракети на Київ.

Оновлено о 03:54: Ракети з Черкащини курсом на Київщину.

Оновлено о 03:49: Ракети на Черкащині, курсом на захід.

Оновлено о 03:47: Ракети на Кіровоградщині, рухаються по руслу Дніпра на південь.

Оновлено о 03:35: Ракети з Полтавщини летять на Черкащину.

Оновлено о 03:34: Групи "шахедів" на сході та заході Київщини, курсом на Київ. Дрони на Полтавщині прямують на Миргород, а група БПЛА на Чернігівщині тримає курс на північ.

Оновлено о 03:30: Друга група ракет на Сумщині, курс - південно-західний.

Оновлено о 03:27: Ракета з Сумщини летить на Полтавщину, у напрямку Миргорода.

Оновлено о 03:23: Ракети на Сумщині, курс - західний.

Україна під атакою РФ: останні новини

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали по території України три ракетних та 55 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили понад 2800 обстрілів та задіяли 640 дронів-камікадзе.

Вночі стало відомо про загрозу безпілотників типу "Shahed" для низки областей, військові фіксували їх на Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Кіровоградщині.

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