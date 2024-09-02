Цього разу росіяни запустили близько 60 ракет різних типів та більше 20 ударних БпЛА.

У ніч на 02 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – РФ;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – РФ;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської обл. РФ;

1 ракета невстановленого типу із Бєлгородської обл. РФ;

23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ.

"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито: 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 13 крилатих ракет Х-101; 20 ударних БпЛА "Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація по них уточнюється, зазначають у ПС.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Ракетна атака на Київ

Як повідомляв УНІАН, вранці у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворог запустив по столиці крилаті та балістичні ракети. Крилаті ракети заходили на Київ після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, противник випустив по столиці і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. І до цього додався ударний БпЛА.

За попередніми підрахунками КМВА, у повітряному просторі столиці захисники неба знищили понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних та ударний безпілотник.

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