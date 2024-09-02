Наразі вогнеборці проводять розбір конструкцій у Шевченківському районі.

Сьогодні вранці, 2 вересня, російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки.

Як повідомляє ДСНС, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети сталось загоряння 4 автомобілів, а також спалахнула двоповерхова будівля складського приміщення. Пожежники ліквідували займання на площі 700 кв. м.

"Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 кв.м. Горів пункт приймання вторсировини. Голосіївський район: сталось влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу на площі 6 кв. м ліквідовано", - додали у ДСНС.

Відео дня

У Шевченківському районі рятувальники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Зараз там триває розбір конструкцій.

Ракетна атака на Київ

Російські окупанти у ніч на 2 вересня атакували Київ балістичними ракетами. Декілька груп ракет хвилями заходили на українську столицю.

У КМВА повідомили, що крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. На Київ вони заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до міста крилатих ракет, загарбники випустили по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: