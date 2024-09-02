У два райони міста викликали медиків.

Російські окупанти у ніч на 2 вересня атакували Київ балістичними ракетами. Декілька груп ракет хвилями заходили на українську столицю.

Як повідомляє КМВА, зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. Попередньо, є пошкодження нежитлової забудови. Крім того, у уламки упали у Святошинському, Дніпровсьому та Шевченківському районах.

Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що у Святошинському районі через падіння уламків горять чотири автомобілі, у Голосіївському - нежитлове приміщення, у Святошинському - складська будівля. У Шевченківському районі також є пожежа. Усі служби працюють на місцях.

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"Виклик медиків також у Святошинський та Шевченківський райони. Всі служби прямують на місце", - додає він.

У Голосіївському районі частково зруйнована котельня. Також частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин", поряд загорівся МАФ. Станція працює для пасажирів і як укриття.

Атаки росіян на Київ

Як повідомляв УНІАН, минулого понеділка росіяни також атакували Україну. Президент Володимир Зеленський заявляв, що цей удар був одним з найбільших за час повномасштабної війни.

Росіяни цілилися по обʼєктах критичної цивільної інфраструктури, було застововано більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів".

Одна з російських ракет влучила прямо у Київське водосховище, а також противник вдарив по Київській ГЕС.

Тоді ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман попередив, що ворог застосував лише третину підготовлених ракет і може бути новий обстріл.

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