Ворожі цілі складно маневрували - ворог вишукував дієву тактику, щоб завдати максимальної шкоди.

У ніч на 21 березня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що військові передбачали й попереджали про цю атаку.

"Ми передбачали і попереджали про цю атаку. Центром зосередження зусиль ворога була столиця України, але загрози були і для інших регіонів. Ракети маневрували складно, всі це відстежували і могли переконатися, що ворог вишукував дієву тактику, щоб завдати максимальної шкоди", - зазначила вона в ефірі телеканалу "Еспресо".

За її словами, загарбники зараз намагаються максимально потужно збирати інформацію, щоб компенсувати відсутність у повітрі А-50. Гуменюк також розповіла, що зараз з активністю РФ в акваторії Чорного моря.

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"Спостерігається регулярна активність ворожих безпілотників-розвідників в акваторії Чорно моря. Позаминулої і минулої доби було збиття. Вчора, наприкінці дня ворог намагався заходити на Одещину, з акваторії Чорного моря, збираючи максимум інформації. Два SuperCam було знищено Силами ППО. Це свідчило якраз про підготовку до масованого ракетного обстрілу, який ворог застосував вночі", - додала речниця.

На її думку, загарбники будуть застосовувати таку тактику й надалі.

"Ми це бачимо і по маневрі артилерійських обстрілів. Коли заважає погода і немає чіткого аеронаведення, ворог застосовує "килимові" способи обстрілу, які він використав минулої доби по Херсонщині. Фактично вся смуга населених пунктів, вздовж урізу води, була під артилерійським обстрілом. На жаль, є постраждалі. Також ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Цілодобово відбуваються обстріли із застосуванням безпілотних літальних апаратів", - підсумувала Гуменюк.

Ракетна атака 21 березня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні країна-терорист влаштувала черговий ракетний терор українцям, обравши основним напрямком Київ.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у Києві після ракетного удару збільшилася до 13 людей. Шестеро - у Святошинському районі, семеро - у Шевченківському.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив - на українців кидали "балістику", та розкрив точний рахунок знищених цілей. Йдеться про 31 ракету, які збили наші сили ППО. Серед них було 2 балістичні ("Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал"), а також 29 крилатих (типу Х-101/Х-555).

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