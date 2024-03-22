Мешканців міста закликали набрати запас води та підзарядити гаджети.

Російські окупаційні війська сьогодні, 22 березня, здійснили комбіновану атаку на Кривий Ріг ракетами та "шахедами".

Як повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

"Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки. Нагадую, що у місті працює 213 Пунктів незламності, в яких усе є", - звернувся він до мешканців міста.

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Через ворожу атаку у Кривому Розі ввели графіки аварійних відключень. Де можливо лікарні та інші об'єкти інфраструктури переходять на генератори.

Ракетна атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, другу ніч поспіль російська окупаційна армія завдає масованих комбінованих атак по Україні.

Увечері 21 березня на півдні України зафіксували російські ударні БпЛА "шахед", пізніше рух безпілотників поширився на низку областей. А вже під ранок ворог почав запускати ракети. Повідомлялося про гучні вибухи у Харкові, Дніпрі, Сумах, Хмельницькому та інших містах.

У Харкові пролунало понад 15 вибухів, місто залишилося без світла. Крім того, фіксують проблеми з водою. Про проблеми зі світлом повідомляють жителі Хмельниччини та Дніпра.

Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. У Запоріжжі зруйновано декілька будинків, є поранені.

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