Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 3.

Ввечері у вівторок, 12 березня, російська армія завдала ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої ракетної атаки є щонайменше три влучання.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, було пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів.

"ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює. Штаб допомоги людям розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань", – розповів він.

За словами Вілкула, також було зафіксовано ракетне влучання у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі. Він додав, що штаб допомоги людям розгортається за адресою – "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52.

Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що четверо дітей постраждали через ворожу атаку на Кривий Ріг.

"На зараз відомо про 33 потерпілих. Це попередні дані. В місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка", – сказав він.

Оновлено 20:22: Кількість загиблих внаслідок атаки по місту зросла до трьох, повідомив Лисак.

"Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм – 36. Це на зараз", – додав він.

Удар по Кривому Рогу

Внаслідок удару російських загарбників загинуло щонайменше двоє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок атаки є багато постраждалих. Лікарні Кривого Рогу прийняли вже понад 30 осіб.

За його словами, п'ятеро постраждалих в операційній – "важкі". Серед них – дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: