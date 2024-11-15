Росіяни готуються до масованого удару по Україні, намагаються зрозуміти шляхи прольоту ракет, їх необхідну кількість, щоб атака була ефективною, вважає військовий експерт.

Вильотами бомбардувальників з "імітаціями" пусків ракет росіяни вираховують щільність нашої протиповітряної оборони, вважає військовий оглядач, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Про це він сказав в ефірі "Київ24".

На його думку, ці масові вильоти ворожої авіації, які ми через день зараз спостерігаємо, це підготовка до масованого удару по Україні.

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"Не тільки Х-101, я думаю, нам слід чекати ураження різними засобами. Це будуть балістичні ракети "Іскандери", будуть гіперзвукові ракети "Кинжали". І, звісно, велика кількість "шахедів", яка буде заважати перехоплювати ці цілі. Це може бути Х-59, Х-69, Х-555. Тобто там багато чим є стріляти", - підкреслив Гетьман.

За його словами, наразі росіяни ведуть підготовку до майбутньої атаки і намагаються дізнатись кількість наших зенітно-ракетних комплексів, а це можна вирахувати по ввімкненим локаційним станціям. Але цікавить росіян не місцезнаходження ЗРК, а їх щільність.

"Коли підіймаються ці борти, вмикаються наші засоби протиповітряної оборони. А коли вмикається локаційна станція, то можна зрозуміти, де вона знаходиться. Це не означає, що потім по ній можуть стрільнути, бо вона переміщається, у нас всі комплекси мобільні. Таким чином вони не стільки місцезнаходження вираховують, скільки вираховують щільність нашої ППО, щоб зрозуміти, яка ймовірність втрат ракет. Вони вираховують, скільки треба запустити, щоб певна кількість досягнула мети. Наприклад, якщо ми знищуємо 8 з 10, то для того, щоб долетіло дві треба запускати 10, щоб долетіло чотири треба запускати 20", - пояснив Гетьман.

Також, знаючи щільність нашої протиповітряної оборони, ворог, зокрема, матиме можливість зрозуміти шляхи прольоту крилатих ракет, бо вони маневрені, каже Гетьман.

Він припускає, що росіяни не роблять пусків зараз, бо чекають щоб похолоднішало.

Ракетні атаки Росії по Україні

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні росіяни вже тричі підіймали в повітря свою авіацію, яка прямувала до пускових рубежів для ударів по Україні. Так, у ніч на 11 листопада, окупанти підняли в небо не менше 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет, а також МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинжал". За даними моніторингових груп, бомбардувальники долетіли до пускових рубежів над Каспійським морем і навіть здійснили пускові маневри. Однак ракети запущені не були.

Вранці 13 листопада був зліт до 6 бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Тоді росіяни атакували Київ ракетами паралельно з запуском чималої кількості шахедів. Повітряні сили України збили 2 крилаті ракети і 2 балістичні ракети.

Також сьогодні близько 7-ї ранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що з аеродрому "Оленья" росіяни підняли в повітря 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив про пуски ракет в районі Каспію о 8:26. Ракети моли увійти у повітряний простір України близько 9 ранку, але так і не були зафіксовані, отже пуски були знов імітованими.

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