В Україні оголошено повітряну тривогу.

Сьогодні, 15 листопада, близько 6 ранку Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Як вказувалось, вони здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Згодом стало відомо, що за уточненими даними йдеться про 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив про пуски ракет в районі Каспію о 8:26. За його словами, ракети можуть увійти у повітряний простір України вже близько 9 ранку.

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Ракетні атаки на Україну

Вранці 13 листопада збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. За даними Київської міської військової адміністрації, для цього ворог, ймовірно, застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

Військовий експерт Іван Киричевський заявив, що росіяни могли виконати певні завдання під час масованого удару по Україні зранку 13 листопада. Зокрема, перевірити нашу ППО.

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