До цієї кількості не входять ракети С-300, РСЗВ, а також авіаційні ракети різних типів.

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тисяч різноманітних ракет.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Понад 4 тисячі уже випущено. Мова йде про ракети всіх типів. Зрозуміло, що тут не рахуються С-300, РСЗВ, авіаційні ракети, які по нас запускають, як Х-59, Х-58. Мова йде про тисячі, зрозуміло, що ми на них витратили багато боєкомплекту", - сказав він.

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Також він відзначив значну допомогу з боку цивілізований країн, які продовжують надавати Україні засоби з ураження російських ракет та іранських дронів-камікадзе.

Ракетний терор РФ: важливі новини

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. В енергосистемі України відбувся блекаут. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС відключені.

В результаті влучань в об’єкти енергетики багато регіонів України залишились без теплопостачання та водопостачання.

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