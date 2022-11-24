Україна в свою чергу готується до подальшої більш ефективної роботи систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Для підготовки до наступного масованого ракетного обстрілу України росіянам потрібно близько тижня.

"Ми розуміємо, що періодичність тут приблизно тиждень плюс, це той період, який потрібен для того, щоб підготуватись до наступного масованого ракетного удару. І Україна в свою чергу готується до подальшої більш ефективної роботи систем протиповітряної та протиракетної оборони, але те, що терористичний режим буде продовжувати ці атаки, на жаль, немає сумніву", - повідомив в ефірі інформаційного телемарафону представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Юсов також зазначив, що хоча Росія має обмежену кількість високоточних ракет, проте в них є значний запас не високоточних ракет С-300.

Відео дня

"Запаси високоточного озброєння в Росії значною мірою виснажені. Але є багато ракет не високоточних і власне вони за точністю особливо і не женуться. Ми бачимо, що в багатьох випадках розліт в кілометр це умовна норма і влучання навіть не просто в об'єкти енергетичної інфраструктури, а просто в цивільні об'єкти, в житлові багатоповерхові будинки, пологові будинки, лікарні - це є ознака косорукості російських ракетників і в цілому російського режиму. Але запаси є значні, особливо великі запаси ракет до систем С-300. Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст - Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль, це ті міста, куди С-300 добивають", - поінформував представник ГУР.

Щодо іранських "шахедів", то за словами Юсова, Росія вже їх масово використала і більшу частину з них збило українські системи ППО.

Ракетний удар РФ по Україні 23 листопада

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС відключені.

В результаті влучань в об’єкти енергетики, багато регіонів України залишились без теплопостачання та водопостачання.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вчора в енергосистемі України відбувся блекаут внаслідок ракетної атаки РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: