У Шевченківському районі було два влучання.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Києва російськими окупантами загинули шестеро людей.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів 6 людей загинули, 51 постраждали, 12 врятовано та 24 евакуйовано", - повідомили у КМВА.

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Зазначається, що у Шевченківському районі було два влучання.

"Пошкоджено проїжджу частину. 6 автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. Загинуло 6 осіб, постраждали 31 особа. Ще одне влучання по мосту. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У Святошинському районі сталося влучання в одноповерхову будівлю, травмовано три особи.

"Голосіївський район. Три влучання в різні критичні об'єкти інфраструктури. Одне з них по школі, сталося часткове руйнування школи без послідуючого горіння. Постраждало 13 осіб сусіднього житлового будинку. 12 осіб врятовано та 24 евакуйовано", - зазначили у військовій адміністрації.

У Деснянському районі сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Там, попередньо, постраждала одна особа.

Ракетний обстріл України та Києва: що відомо

Вранці 10 жовтня Росія атакувала ракетами та дронами низку областей України. Зокрема, вибухи було чути у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок сьогоднішніх обстрілів російських окупантів у столиці загинули п'ять людей, 51 особа постраждала, з них - 42 госпіталізовані.

У Національній поліції України повідомили, що серед загиблих - працівник Департаменту кіберполіції полковник Юрій Заскока.