42 людини госпіталізовано до медзакладів міста.

Унаслідок ранкового ракетного удару по Києву загинуло 5 людей, ще 51 людина поранена.

Про це у Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко.

42 людини госпіталізовано до медзакладів міста.

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Відомо про влучання у кілька об'єктів критичної інфраструктури.

Є загроза нових ударів. Громадян просять не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги, а під час тривоги перебувати в укриттях.

Масований удар по Україні - що відомо

Сьогодні зранку, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них було знищено.

Загинуло щонайменше 10 громадян, ще близько 60 отримали поранення, відзвітували у Нацполіції.

Російський президент Володимир Путін підтвердив, що ударів завдали у відповідь на нібито "теракт" на Кримському мосту: "У разі продовження спроб на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами будуть відповідати рівню загроз, створюваних Російській Федерації. Ні в кого не повинно бути в цьому ніяких сумнівів".

Водночас в українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

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