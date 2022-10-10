Російська ракета влучила по цивільній інфраструктурі у центрі міста, обірвавши життя правоохоронця.

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Києву загинув працівник Департаменту кіберполіції полковник Юрій Заскока.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України.

"Під час ранкової атаки у Шевченківському районі Києва загинув працівник Департаменту кіберполіції полковник Юрій Заскока. Правоохоронець опинився в епіцентрі вибуху, коли їхав на роботу на власному автомобілі. Російська ракета влучила по цивільній інфраструктурі у центрі міста, обірвавши життя правоохоронця", - зазначається у повідомленні.

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У поліції розповіли, що у своєму департаменті Заскока обіймав посаду начальника відділу захисту критичної інфраструктури, а загалом роботі у поліції присвятив майже 24 роки.

"Без батька залишилися двоє дітей", - додали у НПУ.

Ракетний удар по Україні: подробиці атаки по Києву

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чути у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Дніпропетровській та Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури. У Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ випустила по Україні 83 ракети, 45 з них було знищено.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок сьогоднішніх обстрілів російських окупантів у столиці загинули п'ять людей, 51 особа постраждала, з них – 42 госпіталізовані.

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