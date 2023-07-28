Український парламент закликає розслідувати злочини РФ проти культурної спадщини України.

Верховна Рада України закликає ЮНЕСКО, парламенти та уряди іноземних держав позбавити Росію членства в цій організації та її органах. За відповідне рішення проголосували 296 народних депутатів.

Йдеться про Постанову про Звернення ВР до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів та урядів держав-членів цієї міжнародної організації про необхідність позбавлення Російської Федерації членства в ЮНЕСКО (реєстр. №9535).

Відповідно до цієї постанови, ВР звертається до ЮНЕСКО, парламентів та урядів іноземних держав з тим, аби розпочати необхідні консультації для ініціювання, відповідно до Конституції (Статуту), внесення змін до нього для подальшого позбавлення Росії членства в ЮНЕСКО та її органах.

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ВР також звертається до парламентів та урядів іноземних держав із закликом рішуче засудити злочини, вчинені збройними силами Росії, іншими підконтрольними їй військовими формуваннями, окупаційними адміністраціями РФ на території України, політичним та військовим керівництвом Росії проти культурної спадщини України, включаючи об’єкти Всесвітньої спадщини.

Крім того, Рада закликає їх здійснити всі можливі заходи для розслідування цих злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та міжнародних юрисдикцій.

Український парламент також звертається до ЮНЕСКО з тим, аби невідкладно направити до України місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі, визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об’єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Удар РФ по Одесі вночі 23 липня - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, уночі 23 липня російські окупанти атакували Одесу. Вони випустили 19 ракет різних типів, внаслідок чого було зруйновано та пошкоджено низку об’єктів, у тому числі й ті, що охороняються ЮНЕСКО.

Значних пошкоджень зазнали Спасо-Преображенський собор, Будинок вчених та низка інших будівель та пам’яток в історичному центрі міста. Також була пошкоджена й будівля консульства Греції, а під час попередніх атак на місто – консульства Китаю.

Згодом ЮНЕСКО у своїй заяві засудила російський ракетний удар по Одесі та анонсувала, що ближчими днями до міста буде направлена місія, яка проведе попередню оцінку збитків.