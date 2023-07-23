Найближчими днями в Одесу прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку збитків.

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засудила російський ракетний удар по Одесі, в результаті якого значних пошкоджень зазнали будівлі історичного центру міста.

Як повідомляється на сайті організації, ЮНЕСКО "глибоко стривожена і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, скоєний російськими військами". Нагадується, що окупанти завдали ударів по культурних об'єктах в історичному центрі міста, який перебуває під захистом ЮНЕСКО як об'єкт Всесвітньої спадщини.

Також в організації підкреслили, що нічний удар по Одесі відбувся лише через кілька днів після інших, які пошкодили об'єкти культурної спадщини у Львові та Одесі. Зокрема, генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, що Росія такими своїми діями порушує свої міжнародні зобов’язання про захист культурної спадщини.

Відео дня

На її думку, це "обурливе руйнування" свідчить про ескалацію насильства стосовно української культурної спадщини. "Закликаю Російську Федерацію вжити конструктивних дій для виконання своїх зобов'язань з міжнародного права, зокрема Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Конвенцію про всесвітню спадщину 1972 року", - сказала Азеле.

У ЮНЕСКО підкреслили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення й пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину. Також зазначається, що найближчими днями до Одеси буде направлена місія, яка проведе попередню оцінку збитків.

Удар по Свято-Преображенському собору

Як повідомляв УНІАН, під час нічної атаки, яку росіяни здійснили різними типами ракет, в Одесі значних пошкоджень зазнали Спасо-Преображенський собор, Будинок вчених та низка інших будівель та пам’яток в історичному центрі міста, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Також була пошкоджена й будівля консульства Греції, а під час попередніх атак на місто - консульства Китаю.

Внаслідок атаки одна людина загинула, а понад 20 - зазнали поранень (зокрема, й четверо дітей). Сімох поранених госпіталізували, включно з однією дитиною, яка перебуває у важкому стані.

За даними МКІП, внаслідок нічного обстрілу Одеси пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення.

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