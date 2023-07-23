Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти, зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

В ніч проти неділі, 23 липня 2023 року, російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по Одеській області. Внаслідок атаки в Одесі є поранені та загиблий. Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Станом на 03:00 в Одесі було 18 постраждалих, серед яких 4 дітей. За словами Кіпера, до лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти. Він наголосив, що інформація про постраждалих може змінюватися. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.

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О 03:17 Кіпер повідомив, що внаслідок нічної терористичної атаки на Одесу загинув цивільний.

Водночас місцеві телеграм-канали публікують відео пожежі в одній з релігійних установ міста. Повідомляється, що сталося пошкодження Спасо-Преображенського собору, який знаходиться в історичному центрі Одеси і перебуває під захистом ЮНЕСКО. Про руйнування споруди, яка належить УПЦ МП, повідомили служителі релігійної установи.

Також зазначається, що в центрі Одеси багато руйнувань, у житлових будинках та інших спорудах вибито скло.

Оновлено: Телеграм-канал "Одеса. Офіційно" повідомляє, що в ніч з 22 на 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. Наразі на місці працюють рятувальники та міські комунальні служби.

Нічний удар по Одесі

Вночі 23 липня росіяни вдарили по Одесі ракетами. У Повітряних силах повідомляли про пуски ракет Х-22 з літаків Ту-22м3, а також ракет "Калібр" та "Онікс". В Одесі лунали вибухи, згодом повідомлялося про пожежу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цей удар неприхованим терором мирного міста. Він наголосив, що ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільним та інфраструктурі. Більше систем ПРО, а також ATACMS допоможуть Україні.

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