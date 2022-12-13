Загарбники на низці напрямків обстрілювали Сили оборони України, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж доби російські окупанти завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей.

Супротивник також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Ворожі війська вели обстріли позицій Сил оборони на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25-ти населених пунктів.

Також у Генштабі наголосили, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України залишається.

Нагадаємо, раніше вороги вже не раз завдавали ракетні удари по Харківській та Запорізькій областях, є руйнування, жертви та постраждалі.

Масований ракетний удар по Україні 5 грудня - що треба знати

РФ на початку грудня у восьмий за рахунком раз атакувала українську критичну інфраструктуру. 5 грудня загарбники запустили понад 70 ракет, і 61 з них ліквідували наші захисники.

Ворожі "прильоти" є у Київській, Одеській та Вінницькій областях, були пошкоджені енергооб'єкти.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький попередив, що у Росії ще є ракети на три-пʼять хвиль масованих атак.

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