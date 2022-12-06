Наголошується, що мінімум 12 ракет типу "Калібр" споряджені та готові до застосування російськими окупантами проти України.

У Чорному морі на чергуванні знаходиться 15 російських кораблів, загроза повторних атак по території України зберігається.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На чергуванні залишено 1 надводний та 1 підводний ракетоносії, це мінімум 12 ракет типу "Калібр" споряджені та готові до застосування", - зазначила вона.

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Російська ракетна атака по Україні

Напередодні, 5 грудня, російські окупанти запустили по території України 22 крилаті ракети типу "Калібр" з кораблів Чорноморського флоту. Також з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 – шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 і однією Х-31П. Більшість російських ракет збили українські сили ППО.

Як повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, 6 грудня Росія може завдати нового ракетного удару. Українців закликали постійно пам'ятати про ракетну загрозу з боку РФ й не панікувати, а підготуватися до цього й вірити у ЗСУ.

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