Українців закликали постійно пам'ятати про ракетну загрозу з боку РФ й не панікувати, а підготуватися до цього й вірити у ЗСУ.

Через день після масштабної атаки на Україну, 6 грудня, Росія може завдати нового ракетного удару. На це у рашистів є дві "причини". Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє "Суспільне":

"Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ, — УНІАН.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали".

Він закликав українців постійно пам'ятати про ракетну загрозу з боку РФ й не панікувати, а підготуватися до цього й вірити в ЗСУ.

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Ігнат нагадав, що 5 грудня українські захисники знищили понад 60 російських ракет, та Україні все одно досі потрібні засоби захисту від загроз з повітря.

"Розраховуємо на підтримку наших партнерів, які постачають нам потроху такі потрібні й такі сучасні засоби повітряної оборони — це і Gepard німецький, і IRIS-T, і NASAMS. Таких систем треба нам побільше, щоб ми справді захистили й підсилили наявні системи ППО, основу якої сьогодні все-таки складають ще радянські комплекси Бук-М1, С-300", — зауважив речник командування Повітряних Сил ЗСУ.

Ракетна атака на Україну 5 грудня 2022

У понеділок, 5 грудня 2022 року, Росія вчергове здійснила масовану атаку по українських містах.

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" підтвердили влучання російських ракет по об'єктах енергоінфраструктури, а також пов'язані з цим аварійні відключення світла.

Зеленський заявив, що через нову масовану ракетну атаку Росії в Україні було найбільше відключень у семи областях – Вінницькій, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській.

Президент України додав, що ППО більшість ракет збили, енергетики почали відновлювати світло.

Вранці 6 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія випустила по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 та "Калібр". При цьому сказано, що загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.

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