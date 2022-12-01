Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Кораблі Чорноморської флоту Росії продовжують збирати розвіддані у Чорному морі в рамках підготовки до можливих ракетних ударів по Україні.

Як розповіла в ефірі національного телемарафону речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, оперативна ситуація на півдні стабільна – тривають бойові дії.

"Знаходження кораблів ЧФ у Чорному морі означає, що продовжується і повітряна розвідка, і підготовка до можливих ракетних ударів. Тому що ракетні носії споряджені, готові. Те, що вони час від часу заходять у пункти базування, може вказувати на реагування на погоду. Те, що вони можуть виходити на бойовий курс за 2-3 години, ми теж попереджали. Тобто, треба бути готовими: разом зі спостереженням за активністю ворожої авіації цілком імовірно, що це додаткове нагнітання психологічної обстановки і тиску на населення, але й імовірна підготовка", - зауважила вона.

Також Гуменюк додала, що вперше за довгий час повітряна тривога лунала у Миколаївській області: "Вперше за довгий час і над Миколаївщиною була тривога. Це говорить про те, що активізується не тільки авіація і морська загроза, але й наземна зброя ворога. Не вся Миколаївщина ще звільнена від ворога, звідти ще можуть завдаватися удари по Миколаєву".

Масштабна повітряна тривога 1 грудня

1 грудня о 14:00 годині у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Пов’язана вона була з вильотом носіїв "Кинджалів" МіГ-31К з аеродрому Білорусі до Росії.

Загроза нового масованого ракетного удару по Україні

Протягом останнього тижня військові, політики та західні експерти звертають увагу на підозрілу повітряну активність бойових літаків росіян на території аеродромів "Енгельс" та "Енгельс-2".

На думку аналітиків, це може свідчити про підготовку ворога до нового масованого удару по українських містах вже найближчим часом. Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

З 10 жовтня Росія прицільно б’є по українській енергетиці. Остання атака РФ спровокувала в енергетиці блекаут: мільйони українців залишилися без світла, води, тепла і зв’язку.

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