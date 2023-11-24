Про це офіційно повідомив Генштаб.

Ракетній війська Збройних сили України вдарили по 2 районах "живої" сили армії росіян, розташованих на українських територіях.

Про це йдеться у звіті Генштабу. Там уточнили, що за добу пілоти ЗСУ також завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, зброї та техніки ворога.

"Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та логістичний центр противника", - уточнив Генштаб.

Водночас окупанти відповіли 5 ракетними та 17 авіаційними ударами. За добу ворог також 27 разів застосував РСЗВ для обстрілу позицій українських захисників і мирного населення України.

Генштаб нагадав, що вночі РФ атакували території України дронами "Shahed-136/131". "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - додав Генштаб.

ЗСУ "кількісно" оновили втрати Росії

Сьогодні зранку Генштаб повідомив, що ще понад тисячу окупантів повернуться додому з українського фронту "в мішку". Власне, за минулу добу ЗСУ знищили 1100 російських загарбників.

Таким чином загальна кількість ліквідованих ворогів склала 322 900 окупантів. Також вдалося знищити за добу ще 30 танків, 4 ППО, 31 артилерійську систему, 2 РСЗВ тощо.

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