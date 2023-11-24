Наші військові також знищили 30 танків, 32 ББМ, 31 артсистему та багато іншої техніки.

Збройні сили України минулої доби 23 листопада, ліквідували ще 1100 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб, загалом наші захисники та захисниці прибрали назавжди з нашої землі 322 900 окупантів.

Також ворог має багато втрат серед військової техніки. ЗСУ знищили:

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танків ‒ 5496 (+30);

бойових броньованих машин ‒ 10256 (+32);

артилерійських систем – 7833 (+31);

РСЗВ – 904 (+2);

засоби ППО ‒ 595 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5800 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10230 (+32);

спеціальна техніка ‒ 1108 (+1).

Водночас за минулу добу не змінилась кількість знищених крилатих ракет, літаків та гелікоптерів, кораблів та катерів, а також підводних човнів.

Війна в Україні - останні новини

Екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупаційна армія виснажує Україну понад року, щоб зробити новий прорив на фронті.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку.

У Міноборони анонсували, що постачання зброї для ЗСУ пришвидшиться в рази. Ближчим часом буде суттєво прискорена процедура постачання нових зразків зброї до українського війська.

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