Протягом тижня бійцям Центру спеціальних операцій "А" вдалося знешкодити понад дві сотні російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України показали, як нищать ворожу піхоту і броньовану техніку під час штурму. Відповідне відео оприлюнене в Telegram-каналі СБУ.

"Наші воїни плідно відпрацювали черговий тиждень на фронті", - говориться у підписі до відео.

У Службі безпеки також уточнили перелік уражених цілей противника. До нього, зокрема, увійшли:

207 окупантів

5 танків

25 ББМ

7 артилерійських систем і 1 РСЗВ

6 одиниць ППО

26 ворожих БпЛА

3 системи радіоелектронної боротьби та розвідки

69 автомобілів

1 система відеонагляду "Муром"

67 вогневих позицій та укріплень

6 складів з боєприпасами.

Участь СБУ у війні проти Росії - останні новини

Днями спецпризначенці СБУ атакували комплекси РФ "Муром". Крім того, кіберфахівці Служби безпеки ударними дронами знищили танк Т-72, гармату МТ-12 "Рапіра", 100 мм зенітну гармату "КС-19", МТЛБ, кулеметний розрахунок і ворожий бліндаж та 5 автомобілів противника.

Раніше снайпер СБУ ліквідував окупанта з рекордної відстані. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів.

Також УНІАН повідомляв, що спецпризначенці СБУ відправили до пекла ще 230 росіян та кілька десятків одиниць ворожої техніки. Відповідне відео було оприлюднене у соцмережі спецслужби.

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