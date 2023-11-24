Спецпризначенці СБУ нищать окупантів / фото скріншот

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України показали, як нищать ворожу піхоту і броньовану техніку під час штурму. Відповідне відео оприлюнене в Telegram-каналі СБУ.

"Наші воїни плідно відпрацювали черговий тиждень на фронті", - говориться у підписі до відео.

У Службі безпеки також уточнили перелік уражених цілей противника. До нього, зокрема, увійшли:

  • 207 окупантів
  • 5 танків
  • 25 ББМ
  • 7 артилерійських систем і 1 РСЗВ
  • 6 одиниць ППО
  • 26 ворожих БпЛА
  • 3 системи радіоелектронної боротьби та розвідки
  • 69 автомобілів
  • 1 система відеонагляду "Муром"
  • 67 вогневих позицій та укріплень
  • 6 складів з боєприпасами.

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Днями спецпризначенці СБУ атакували комплекси РФ "Муром". Крім того, кіберфахівці Служби безпеки ударними дронами знищили танк Т-72, гармату МТ-12 "Рапіра", 100 мм зенітну гармату "КС-19", МТЛБ, кулеметний розрахунок і ворожий бліндаж та 5 автомобілів противника.

Раніше снайпер СБУ ліквідував окупанта з рекордної відстані. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів.

Також УНІАН повідомляв, що спецпризначенці СБУ відправили до пекла ще 230 росіян та кілька десятків одиниць ворожої техніки. Відповідне відео було оприлюднене у соцмережі спецслужби.

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