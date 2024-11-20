Росія накопичила ракети для обстрілів України впродовж кількох місяців, - ЦПД

Йдеться про запаси ракет різних типів, зокрема балістичних, гіперзвукових та крилатих.

Росія зробила значний запас ракет для серії обстрілів України. Йдеться про різні типи ракет, зокрема балістичні та крилаті. Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики", - зазначив він.

За словами Коваленка, для обстрілів у Росії готова авіація на аеродромах, запаси ракет та кораблі. В ЦПД наголошують, що цю інформацію "потрібно розуміти і завжди тримати в голові", структурам - продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги.

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Ракетні удари по Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 17 листопада, армія Росії завдала масованого ракетного удару по Україні. Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривіг Ріг, Одесу, Миколаївську, Житомирську, Хмельницьку, Чернігівську, Полтавську та Вінницьку області, у різних містах лунали вибухи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила масований комбінований удар по всіх регіонах України. Загалом окупанти запустили близько 120 ракет та 90 дронів. Сили Протиповітряної оборони України знищили понад 140 повітряних цілей.

Тоді в ЦПД попередили, що Росія накопичила ракети для кількох раундів масованих ударів по території України.

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