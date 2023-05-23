Віталій Барабаш зазначив, що окупанти майже щодня б'ють по місту.

Двоє людей загинули під час ракетного удару росіян по Авдіївці. Тіла знаходяться під завалами дев'ятиповерхівки, в яку потрапила російська ракета.

"Близько 10:00 стався ракетний удар по місту. Було два одночасних попадання в будинки - дев'ятиповерхівка та п'ятиповерхівка поруч з нею. У п'ятиповерхівці нікого не було, а в дев'ятиповерхівці з самого початку була інформація, що під завалами знаходяться п'ять осіб. Намагаючись розібрати завали будинку, з'ясували, що під зруйнованою будівлею знаходяться дві людини – вони загинули. Чоловік 1930 року народження та жінка 1958 року народження", - повідомив керівник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що ще три людини, які могли б бути під завалами, перебували в іншому місці. За його словами, дві людини отримали поранення.

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"Жінка, дані якої не відомі, вона без свідомості в дуже важкому стані. Другий чоловік 1968 року народження, який отримав поранення середньої тяжкості", - зазначив чиновник.

Він вказав, що робота з розбору завалів ускладнена відсутністю спецтехніки, а також тим, що після авіаракетного удару росіяни вже понад 10 разів били з артилерії та "Градів". Комунальникам довелося тричі переривати розбір завалів.

"З 28 квітня під завалами перебуває жінка, яку ми не можемо дістати через відсутність спецтехніки. Експерти сказали, що в обох випадках був ФАБ не менше 500 кг", - повідомив Барабаш.

Також він повідомив, що росіяни щодня б'ють по місту, намагаючись зрівняти його з землею.

Удар по Авдіївці 23 травня 2023 року - що відомо

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 23 травня повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці, в результаті чого дощенту знищена житлова дев'ятиповерхівка.

За його словами, під завалами будинку знаходяться дві людини, але це число може збільшитися до п'яти.

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