Віталій Барабаш зазначив, що під зруйнованим будинком знаходяться дві людини, але це число може збільшитися.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці в Донецькій області. В результаті атаки дощенту знищена житлова дев'ятиповерхівка, під завалами знаходяться люди.

За словами керівника Авдіївської міської Військової адміністрації Віталія Барабаша, під залишками будинку дві людини, але це число може збільшитися до п'яти.

"Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів - до фундаменту. Під завалами - дві людини, але може бути до п'яти осіб", - повідомив чиновник у Telegram

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За його словами, через атаку росіян дві людини поранено, з них одна жінка, яка у важкому стані.

При цьому чиновник вказав, що від російських атак не рятують навіть бомбосховища, тому що армія РФ б'є по місту ракетами і ФАБами – авіаційна бомба, яка має фугасну боєголовку. У зв'язку з цим Барабаш закликав жителів Авдіївки евакуюватися заради порятунку життя.

Ситуація в Донецькій області - останні новини

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де сталося понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Раніше загарбники обстріляли місто Торецьк з установок "Град", внаслідок чого було поранено п'ятьох людей. Крім того, пошкоджено житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня.

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