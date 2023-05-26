В даний час інформація про удар уточнюється.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру є влучання у медзаклад.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу", - повідомив Лисак і додав, що внаслідок удару є постраждалі.

Він додав, що в даний час інформація уточнюється.

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"Єдине офіційне джерело інформації - обласна військова адміністрація. Не розповсюджуйте зайвого. Не поширюйте фейки", - закликав голова ОВА.

Нагадаємо, годину тому УНІАН повідомляв, що в Дніпрі пролунали вибухи, після чого була оголошена повітряна тривога.

Нічна атака на Дніпро

В ніч на 26 травня армія РФ запустила по Дніпропетровській області 5 крилатих ракет та 6 дронів "Шахед". Як повідомив тоді Лисак, в одному з приватних домоволодінь сталася пожежа, пошкоджені 2 будинки та авто. Горіли два приватних підприємства.

Також в місті пошкоджена заправка, поранення отримав її працівник. Крім цього, значних руйнувань зазнало транспортне підприємство.

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