Сьогодні в ночі над областю сили ППО збивали ракети та шахеди РФ.

В ніч на 26 травня армія РФ запустила по Дніпропетровській області 5 крилатих ракет та 6 дронів "Шахед". Напередодні ворог вночі атакував Україну 36 дронами.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. За його даними, орієнтовно таку кількість цілей збили бійці Повітряного командування "Схід".

"Попередньо тільки військові з ПвК "Схід" цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 "Шахедів", - вказав він.

Під час масованої атаки удар прийшовся по місту Дніпро. В одному з приватних домоволодінь сталася пожежа: "Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали", - уточнив голова ОВА.

Також в місті пошкоджена місцева заправка, поранення отримав її працівник. Наразі він лікується вдома. Окрім цього, значних руйнувань зазнало транспортне підприємство.

Також від ударів БПЛА постраждала Нікопольщина. Там росіяни обстріляли Марганецьку громаду. За попередніми даними, ніхто з українців не постраждав.

Нічна атака по Україні - перші наслідки

Нагадаємо, що в ніч на 26 травня в Україні існувала чимала ракетна небезпека через масовану атаку окупантів. Не ігнорувати тривогу закликали, зокрема, в Київській ОВА - по столиці та області росіяни запустили ракети та дрони. Це сталося близько 3 години ночі.

Зранку в ОВА Київської області уточнили, що всі ворожі цілі вдалося збити. Вибухи лунали в Оболонському районі Києва. Там зафіксовано падіння уламків ракети на один із торговельно-розважальних центрів, а також на авто.

Окрім цього, один з уламків впав на приватний будинок в Шевченківському районі. За попередніми даними, серйозних наслідків немає.

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