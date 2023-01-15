Станом на зараз врятовано 39 людей, з них шестеро дітей.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вже відомо про загибель 25 людей внаслідок вчорашнього ракетного удару Російської Федерації по житловому будинку в місті Дніпро.

"Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини", - повідомив глава держави у соціальній мережі Facebook.

Президент додав, що, за попередніми даними, зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

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Вже встановлено чотири намети ДСНС та два намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

"Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя", - зазначив Зеленський.

Президент висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих.

Ракетний удар РФ по Дніпру - що відомо

14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкає понад 1,1 тисячі людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Російські військові ударили по багатоповерхівці в Дніпрі ракетою Х-22. Цю ракету спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи.

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