Рятувальники не кидають у біді пухнастих хуліганів.

Співробітники ДСНС в Дніпрі рятують не тільки людей з-під завалів зруйнованого росіянами будинку, а й тварин. Домашні улюбленці важко йдуть на контакт, бо налякані та не розуміють, що сталося.

Для порятунку кота Кузі розгорнули цілу операцію. Господарів тварини врятували ще вчора, а ось пухнастого пустуна не змогли відразу знайти. Його виявили 15 січня на кондиціонері, розташованому на сьомому поверсі.

Рятувальники спробували дістатися до Кузі, але налякана тварина втекла. Трохи пізніше його все ж знайшли та передали господарям, які весь цей час знаходилися біля руїн дев'ятиповерхівки.

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Варто відзначити, що Кузя не єдиний пухнастий мешканець будинку, якого змогли знайти при розборі завалів після атаки росіян на мирне місто.

Один з мешканців будинку на момент трагедії був на роботі, а сьогодні прийшов, щоб забрати кота, який залишився в квартирі. Він був сильно наляканий та забився під диван.

Ракетна атака на Дніпро - що відомо

14 січня Росія знову підтвердила свій статус країни-террріста. Окупанти всього випустили по містах України 38 ракет, але одна з них влучила у багатоповерхівку в Дніпрі.

В результаті ракетного удару один з під'їздів будинку повністю знищений. На момент трагедії вдома могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 - діти. Зазначається, що росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22.

Станом на 07:25 неділі, 15 січня, співробітники ДСНС врятували з-під завалів 38 осіб, з них шестеро дітей. При цьому 21 людина загинула, серед них одна дитина. Крім того, поранення отримали 73 людини, в тому числі 14 дітей.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що понад 40 поранених перебувають у лікарнях, з них четверо в реанімації - важкі, а доля ще понад 40 осіб невідома.

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