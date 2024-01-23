Внаслідок терористичної атаки Росії по Харкову пошкоджено 30 житлових будинків.

Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу Харкова, дані про четвертого не підтвердилися. Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Дані про четвертого загиблого не підтвердилися. Станом на зараз внаслідок ударів по Харкову троє загиблих", - зазначив він.

Поліція Харківщини поінформувала, що вранці окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах міста. За попередньою інформацією, били ракетами Х-22. Серед поранених є працівники поліції, які здійснювали розбір завалів на місцях влучань.

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За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, на даний час встановлено, що в результаті терористичної атаки Росії по Харкову пошкоджено 30 житлових будинків.

"Вибито близько тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12-ти - газопостачання. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву", - зазначив він.

Ранковий удар по Харкову – деталі

Сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі у Харкові – зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі.

Раніше голова Харківської ОВА повідомляв, що внаслідок обстрілу міста загинули дві жінки, яким було 40 та 56 років, понад 40 людей постраждали, серед них – двоє дітей. У тяжкому стані перебувають п'ятеро осіб.

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