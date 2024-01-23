У місті чули серію вибухів.

У ніч на вівторок, 23 січня, російські загарбницькі війська завдали ударів по Харкову. Про це повідомляє місцева влада у мережі.

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О 04:37 Терехов повідомив попередню інформацію про наслідки удару. За його словами, окупанти били по району житлової та цивільної забудови. Наразі відомо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, район "прильотів" обстежують.

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О 04:13 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ракет у повітряному просторі області вже немає, однак загроза нових ракетних ударів зберігається. Він попросив людей не виходити з укриттів до відбою повітряної небезпеки.

"Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. До того ж, зафіксовано політ декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку (район Каспійського моря). Не ігноруйте сигнал про повітряну небезпеку!" - написав він у своєму Telegram-каналі "Генерал Марсель".

Вже за хвилину Командування ПС ЗСУ оголосило про відбій загрози.

О 04:01 мер Харкова Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі, що у місті пролунала серія вибухів. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав не залишати укриттів, оскільки окупанти завдають ударів по місту.

Загроза ракетної атаки: що відомо

Нагадаємо, сьогодні вночі Повітряні сили повідомили, що країна-агресор підняла у небо декілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Українців закликали бути уважними до сигналів повітряної небезпеки, кількість стратегічних бомбардувальників у небі мають повідомити пізніше.

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