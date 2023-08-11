Ракета влучила у приватний будинок в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по території Івано-Франківської області, серед жертв дитина. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!", - повідомила вона.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, сьогодні близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.

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"Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду. На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.

За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Сьогоднішня ракетна атака окупантів - що відомо

Вранці 11 серпня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. через пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

У Повітряних силах закликали жителів Києва та області, а також Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Хмельницької та Івано-Франківської областей терміново пройти в укриття.

У Києві, Хмельницьму, а також Вінницькій області було чутно звуки вибухів.

У Києві декілька уламків впали на території дитячої лікарні в Оболонському районі.

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