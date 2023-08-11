У КМВА уточнили, що мова про медзаклад в Оболонському районі.

В результаті триваючої повітряної атаки росіян у Києві уламки збитої силами протиповітряної оборони Україи ракети впали на територію однієї з дитячих лікарень.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко. В своєму Telegram-каналі він інформував, що були вибухи в столиці.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у місті працює ППО. Трохи згодом Кличко написав щодо наслідків обстрілу: "На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце".

Відео дня

КМВА своєю чергою наразі пише, що за попередньою інформацією, що декілька уламків впало на території дитячої лікарні в Оболонському районі. "Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються", - зазначили у КМВА.

Оновлено о 11:00. Щойно мер Києва повідомив про ще два місця падіння уламків ракети. Всі вони в Оболонському районі.

"Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів", - напсиав Кличко у Telegram.

Він додав, що постраждалих немає.

Ракетна атака на Україну 11 серпня

Нагадаємо, що вранці 11 серпня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Російські загарбники здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Згодом було здійснено повторні пуски. В ПС закликали жителів Києва та області, а також Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Хмельницької та Івано-Франківської областей терміново пройти в укриття.

У Києві, Хмельницьму, а також Вінницькій області було чутно звуки вибухів.

Вас також можуть зацікавити новини: