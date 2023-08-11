В областях працюють сили ППО, наразі про влучання не йдеться.

По всій Україні оголошували повітряну тривогу. Російські загарбники здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Як повідомляють Повітряні сили України, з аеродрому Саваслейка злетів російський МіГ-31к. Через 10 хвилин літак здійснив пуски ракет.

"Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини! Залишайтесь в укритті", - зазначили в Повітряних силах.

Згодом було здійснено повторні пуски. В ПС закликали жителів Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Хмельницької та Івано-Франківської областей терміново пройти в укриття.

Тим часом столичні пабліки повідомляють про вибухи у Києві. Цю інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Втім, поки без подробиць.

"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях", - зазначив він.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що у столиці працює ППО. Втім, ракетна небезпека триває. Киян просять не залишати укриття.

Крім того, звуки вибухів чутно у Київській області. В ОВА повідомили, що працюють сили ППО.

Як повідомляє "Суспільне", звуки вибухів чутно у Хмельницькому та у Вінницькій області. Ймовірно, це робота ППО.

Оновлено о 10:24. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уламки ракети впали на територію дитячої лікарні. На щастя, жертв та постраждалих немає.

"На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце", - зазначив він.

Оновлено о 10:45. Повітряні сили оголосили, що ракетна небезпека для більшості областей минула.

"Для Донецької, Запорізької областей залишається загроза через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ракетний терор РФ

Росія регулярно закидує Україну ракетами. Деякі удари вражають цинізмом. Наприклад, вчора, 10 серпня, російські загарбницькі війська вкотре здійснили обстріл Запоріжжя. У поліції повідомили, що окупанти завдали удару ракетою "Іскандер-К". Внаслідок атаки загорілися транспортні засоби, вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

А 9 серпня внаслідок удару російських окупантів по Запоріжжю троє людей загинули, дев'ять були травмовані, серед них – 11-місячна дитина. Зокрема, жертвами атаки стали 43-річний чоловік та дівчата 19 та 21 років.

Як повідомляв УНІАН, у Російській Федерації завдяки контрабанді змогли налагодити конвеєрне виробництво ракет типу "Калібр", Х-101 і "Кинжал" та можуть щомісяця виробляти 60-80 таких ракет.

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