Постраждалі мають легкі телесні пошкодження.

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, який російські загарбники завдали по Київській області, різко зросла.

До лікарів звернулися сім осіб, повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону. За його словами, у потерпілих легкі телесні пошкодження. Він додав, що двоє потерпілих - діти.

"На жаль, кількість потерпілих унаслідок цього терористичного ракетного удару збільшилася. Зараз можу сказати, що сім людей звернулися до лікарів. Відразу хочу заспокоїти - травми у них досить легкі. Немає важких і навіть середньої важкості. Але хочу зазначити, що серед потерпілих двоє дітей", - поділився Нєбитов.

Ворожий обстріл Київської області - сьогодні це варто знати

Вдень 16 червня російські загарбники атакували Україну 6 аеробалістичними ракетами "Кинджал", 6 крилатими ракетами "Калібр", а також використали 2 дрони-шпигуни. У Повітряних силах Збройних сил України, що противопітряна оборона ліквідувала ці ворожі повітряні цілі. Біля Києва працювала ППО, у столиці чули потужні вибухи.

Пізніше стало відомо, що унаслідок ракетного удару з боку РФ у Київській області зруйновано 3 житлові будинки, а 15 споруд - пошкоджені. Також повідомлялося, що є четверо постраждалих, зокрема, одна дитина.

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