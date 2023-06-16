Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, який російські загарбники завдали по Київській області, різко зросла.
До лікарів звернулися сім осіб, повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону. За його словами, у потерпілих легкі телесні пошкодження. Він додав, що двоє потерпілих - діти.
"На жаль, кількість потерпілих унаслідок цього терористичного ракетного удару збільшилася. Зараз можу сказати, що сім людей звернулися до лікарів. Відразу хочу заспокоїти - травми у них досить легкі. Немає важких і навіть середньої важкості. Але хочу зазначити, що серед потерпілих двоє дітей", - поділився Нєбитов.
Ворожий обстріл Київської області - сьогодні це варто знати
Вдень 16 червня російські загарбники атакували Україну 6 аеробалістичними ракетами "Кинджал", 6 крилатими ракетами "Калібр", а також використали 2 дрони-шпигуни. У Повітряних силах Збройних сил України, що противопітряна оборона ліквідувала ці ворожі повітряні цілі. Біля Києва працювала ППО, у столиці чули потужні вибухи.
Пізніше стало відомо, що унаслідок ракетного удару з боку РФ у Київській області зруйновано 3 житлові будинки, а 15 споруд - пошкоджені. Також повідомлялося, що є четверо постраждалих, зокрема, одна дитина.