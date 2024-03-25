Травмована завідувачка лабораторії Академії, її госпіталізували.

Ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

"Під час ранкового обстрілу Києва внаслідок падіння уламків ракети, яку випустила російська федерація, у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу", - йдеться у повідомленні на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу. Зауважується, що на місці працюють правоохоронні органи та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"За попередньою інформацією, загиблих немає, травмована завідувачка лабораторії Академії. Її госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

У МКІП додали, що в найкоротший термін буде оцінено масштаби руйнувань та передбачено заходи для здійснення протиаварійних робіт на зруйнованих об’єктах.

Ракетна атака на Київ

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 25 березня, у Києві пролунала серія вибухів.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у кількох районах столиці, зокрема у Печерському. У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що у Печерському районі, попередньо, пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю.

За словами Кличка, влучань в багатоповерхові житлові будинки немає, як і жертв. Відомо про п’ятьох постраждалих, двоє з яких - в лікарні.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив, що російські окупанти завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Їх знищили українські захисники.

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