Йдеться про вулицю Бойчука.

Через обстріл російськими окупантами Києва тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів та перекрито вулицю.

У Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації повідомляється про зміни в роботі тролейбусів.

Так, тролейбуси маршруту №15 курсують від ст. м. "Палац спорту" до зупинки "Ботанічний сад", а тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки "Національний музей історії України у Другій світовій війні" до зупинки "Ботанічний сад".

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Водночас у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації зазначається, що для ліквідації наслідків ракетного удару по столиці перекрито вулицю Бойчука. У КМВА просять враховувати це під час руху містом.

Удар РФ по Києву - що відомо

Вранці сьогодні, 25 березня, у Києві пролунала серія вибухів. У КМДА повідомили, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є виклики екстрених служб у кількох районах столиці - Печерському, Соломʼянському та Дніпровському. Також у КМВА підтвердили, що у Печерському районі, попередньо, пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Відомо вже про п’ятьох постраждалих у Печерському районі Києва.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив, що російські окупанти завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Їх знищили українські захисники.

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