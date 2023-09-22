Серед постраждалих троє дітей.

Пошукові роботи на місці ракетного удару Росії по Кременчуку завершено, внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них діти. Про це у Телеграм повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула", написав він. Голова ОВА висловив співчуття рідним загиблого.

Лунін також зазначив, що внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. Він додав, що профільна комісія обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації.

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Ракетний удар по Кременчуку - що відомо

У п'ятницю, 22 вересня, російські загарбники обстріляли ракетами Кременчук. Лунін зазначав, що одну ракету збили сили протиповітряної оборони, але є потрапляння в цивільну інфраструктуру.

Станом на 19:15 було відомо про 15 людей, які зазнали поранень в результаті російської терористичної атаки, ще одна людина загинула.

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