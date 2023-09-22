В результаті атаки постраждали люди.

У п'ятницю, 22 вересня, російські загарбники обстріляли ракетами Кременчук. Про це повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі.

"Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили протиповітряної оборони. На жаль, є потрапляння в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, є загиблі і поранені", - повідомив він.

Лунін зазначив, що на місці удару працюють всі відповідні служби. Деталі атаки повідомлять пізніше. О 17:18 на офіційному каналі Повітряних сил Збройних сил України повідомлялося, що в напрямку Кременчука фіксують проліт крилатої ракети.

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Оновлено о 19:20: Згодом Лунін уточнив, що станом на 19:15 відомо про 15 людей, які зазнали поранень в результаті російської терористичної атаки. Серед поранених, за його словами, є одна дитина. "Ще одна людина загинула", - додав голова ОВА.

Удари по Кременчуку: останні новини

Нагадаємо, 27 червня окупанти обстріляли місто. У Повітряних силах тоді зазначили, що загарбники били тими ж ракетами, що й під час жахливого удару по торговому центру. Внаслідок тієї атаки загинула 21 людина, ще 66 отримали поранення.

Також під ударом Росії неодноразово опинялася Полтавська область. Під час обстрілу 28 серпня окупанти вбили щонайменше трьох людей, ще п'ятеро постраждали.

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