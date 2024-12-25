Серед постраждалих від російського удару по житловій чотириповерхівці - двоє дітей.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині вночі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні. Кількість постраждалих людей зросла до 17. Про це написав керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі.

Також він повідомив, що загинув чоловік, якому було 43 роки. Серед 17 постраждалих є дівчата 14 та 16 років.

Крім того, 12 людей довелося госпіталізувати. Четверо з них у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років і 78-річний чоловік. Лисак поінформував, що у будинку, по якому вдарив ворог, зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи.

Відео дня

"Ще 4 багатоквартирних будинки пошкоджені. Понівечені й 9 магазинів, 3 заклади харчування, понад два десятки авто", - розповів керівник ОВА.

Удар по Кривому Рогу: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у вівторок, 24 грудня, близько 15:40 російські загарники вдарили балістикою по Кривому Рогу, влучили по житловій чотириповерхівці.

За словами голови Ради оборони міста Кривий Ріг Олександра Вілкула, завали розбирали руками, бо під уламками були живі люди. Чотирьох людей дістали з-під завалів. На місці рятувальних робіт оголошували хвилини тиші, аби почути людей, які точно ще перебували під уламками.

Вас також можуть зацікавити новини: