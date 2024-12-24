Аби врятувати людей під завалами, уламки розбирають лише руками.

У Кривому Розі, де росіяни влучили ракетою по житловому будинку, збільшилась кількість постраждалих - до 11, серед них - 16-річна дівчинка. Є один загиблий. Про це повідомив голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул в ефірі телемарафону.

За його словами, завали розбирають руками, бо під уламками є живі люди. Рятувальні намагаються працювати обережно, аби всім допомогти.

"На жаль, кацапня влучила на свят вечір балістичною ракетою в чотириповерхівку на 32 квартири", - зазначив Вілкул. За його словами, чотирьох людей дістали з-під завалів. Окрім них ще семеро людей поранені – одна жінка у важкому стані, а всі інші – в стані середньої важкості. Одна людина загинула.

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Вілкул зазначив, що на місці рятувальних робіт оголошують хвилини тиші, аби почути людей, які точно ще є під завалами. Адже відомо, що були і покупці в магазині на першому поверсі, і мешканці в квартирах.

"Чутно голоси, навіть одна жінка слухавку взяла і ми з нею переговорили. Тому розбір завалів іде лише руками", - наголосив він. При цьому додав, що лише великі конструкції, зокрема, балки відтягаються краном. "Є велика надія, що зможемо врятувати з-під завалів живих людей", - сказав голова Ради оборони міста.

Він розповів, що за останні два місяці було по місту більше 10 ракетних атак і часто саме по житлових будинках.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 17.37 повідомив про те, що вже троє поранених у Кривому Розі - у важкому стані. "Загалом на цю хвилину відомо про 11 постраждалих. Серед них - 16-річна дівчинка", - написав він. Зазначає, що госпіталізовані семеро людей.

Удар росіян по Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, росіяни близько 15.40 завдали удару балістикою по Кривому Рогу - влучили по житловій багатоповерхівці.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що удар по житловій багатоповерхівці росіяни здійснили напередодні Різдва, коли родини готувалися до Святвечора.

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