Російські окупаційні війська від ранку масовано атакують Дніпропетровську область. Ворог намагається знищити енергосистему регіону. Про це повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
За його словами, вночі у Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні. Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік. Ще 17 людей постраждали, серед них дівчата 14 та 16 років. Госпіталізовано 12 поранених.
У будинку зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи. Також пошкоджень зазнали ще чотири 4 багатоквартирних будинки. Понівечені 9 магазинів, 3 заклади харчування, понад два десятки авто.
Крім того, загарбники обстріляли Нікопольщину з артилерії і поцілили по Червоногригорівській громаді. Побиті 4 приватні будинки, господарська споруда, 40 сонячних панелей та лінії електропередач, але поранених та загиблих немає.
Ракетна атака на Україну - що відомо
Вночі військові також повідомили про зліт російських бомбардувальників Ту-95МС. За даними моніторингових каналів, вони вже здійснили пускові маневри.
Сьогодні вранці Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про пуск ракет російськими загарбницькими військами.
Через обстріл в Україні запровадили відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під масованою атакою Російської Федерації знову опинилася українська енергосистема.