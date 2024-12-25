В ОВА розповіли також про наслідки попередньої атаки.

Російські окупаційні війська від ранку масовано атакують Дніпропетровську область. Ворог намагається знищити енергосистему регіону. Про це повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За його словами, вночі у Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні. Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік. Ще 17 людей постраждали, серед них дівчата 14 та 16 років. Госпіталізовано 12 поранених.

У будинку зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи. Також пошкоджень зазнали ще чотири 4 багатоквартирних будинки. Понівечені 9 магазинів, 3 заклади харчування, понад два десятки авто.

Відео дня

Крім того, загарбники обстріляли Нікопольщину з артилерії і поцілили по Червоногригорівській громаді. Побиті 4 приватні будинки, господарська споруда, 40 сонячних панелей та лінії електропередач, але поранених та загиблих немає.

Ракетна атака на Україну - що відомо

Вночі військові також повідомили про зліт російських бомбардувальників Ту-95МС. За даними моніторингових каналів, вони вже здійснили пускові маневри.

Сьогодні вранці Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про пуск ракет російськими загарбницькими військами.

Через обстріл в Україні запровадили відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під масованою атакою Російської Федерації знову опинилася українська енергосистема.

Вас також можуть зацікавити новини: