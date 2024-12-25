Росіяни атакували Дніпро / фото t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська від ранку масовано атакують Дніпропетровську область. Ворог намагається знищити енергосистему регіону. Про це повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 

За його словами, вночі у Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні. Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік. Ще 17 людей постраждали, серед них дівчата 14 та 16 років. Госпіталізовано 12 поранених. 

У будинку зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи. Також пошкоджень зазнали ще чотири 4 багатоквартирних будинки. Понівечені 9 магазинів, 3 заклади харчування, понад два десятки авто.

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Крім того, загарбники обстріляли Нікопольщину з артилерії і поцілили по Червоногригорівській громаді. Побиті 4 приватні будинки, господарська споруда, 40 сонячних панелей та лінії електропередач, але поранених та загиблих немає.

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Ракетна атака на Україну - що відомо

Вночі військові також повідомили про зліт російських бомбардувальників Ту-95МС. За даними моніторингових каналів, вони вже здійснили пускові маневри.

Сьогодні вранці Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про пуск ракет російськими загарбницькими військами. 

Через обстріл в Україні запровадили відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під масованою атакою Російської Федерації знову опинилася українська енергосистема.

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