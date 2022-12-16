На місці влучання продовжує працювати служба ДСНС, розбирають завали.

Вже відомо про 3 загиблих та 13 поранених внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Кривому Розі.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син. Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей - всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка", - зазначив Резніченко.

Своєю чергою начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко також поінформував щодо ситуації з енергооб'єктом, який потрапив під удар сьогоднішніми ракетами.

"Деякі ракети влучили в енергетичну систему Криворізького району. Там виникла значна пожежа, є великі руйнування. Служба ДСНС швидко ліквідувала пожежу. Дотепер ведуться роботи щодо відновлення цього об’єкта, енергетики намагаються якнайшвидше подати світло до наших осель району та міста", - сказав начальник Криворізької РВА.

Ракетний удар 16 грудня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 грудня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні.

Зокрема, ворожа ракета влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині, зруйнувавши один із п‘яти під‘їздів.

Спочатку повідомлялось, що удар забрав життя двох людей, а ще вісім отримали поранення. Серед постраждалих – трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка.

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